Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на десять лет

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Вердикт вынесен на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, дисквалификация спортсменки завершится в апреле 2030 года.

Сообщалось, что в крови фигуристки был найдет фуросемид.

Сотскова приняла участие в зимних олимпийских играх — 2018.

Ранее сообщалось, что американский журналист заявил о завершившейся карьере Алены Косторной.