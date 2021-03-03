Тренер «Алании» Гогниев отстранен на восемь матчей за толчок судьи

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отстранен на восемь матчей после потасовки в матче 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) с «Томью», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также специалист будет вынужден заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

На 95-й минуте поединка между «Аланией» и «Томью» произошла массовая драка, в короткой приняли участие даже главные тренеры команд — Гогниев и Александр Кержаков. Наставник «Алании» вступил в конфликт с с арбитром Артемом Чистяковым и даже попал ему рукой в живот.

Ранее сообщалось, что форвард «Алании» пожалел о потасовке после игры с «Томью».