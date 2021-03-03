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03:00
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03:00
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Спортивные новости

Футбольным судьям запретили распивать алкоголь в общественных местах

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Судейский комитет РФС, реагируя на инциденты, случившиеся после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) и перед игрой 19-го тура «Тамбов» — «Урал» (1:1), когда на ужинах с участием представителей клубов употреблялись алкогольные напитки, разработал правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР, — сообщает «Спорт-Экспресс.

В частности, арбитрам запрещено совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте, общение с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей и распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

Ранее сообщалось, что матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове.

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