«Она приняла четыре таблетки и уснула»: подруга Мамаевой рассказала о случившемся

Подруга Аланы Мамаевой прокомментировала новость о том, что супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева якобы пыталась покончить с собой.

«Нет, это было не 40 таблеток, Алана выпила 4 таблетки и крепко уснула. Никто не мог дозвониться, поэтому все за нее переволновались. Все нормально, Алану осмотрели. Она в нормальном состоянии, ее прокапали, все хорошо, она немножко преувеличила. Я думаю, в переписке она просто преувеличила. Извините», — приводит слова подруги телеграм-канал Super.ru..

Позже Алана Мамаева опровергла новость о попытке самоубийства, сообщив, что с ней все хорошо.

«У меня всё хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?» — прокомментировала ситуацию Мамаева.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева опровергла попытку самоубийства.