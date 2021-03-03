«Глаз на месте»: главный тренер ЦСКА рассказал о самочувствии Сошникова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат встречи с московским «Спартаком». Больше всего журналистов интересовало состояние Никиты Сошникова.

В начале второго периода Лукаш Радил сыграл высоко поднятой клюшкой против Сошникова, крюк попал под визор нападающему, после чего оба хоккеиста покинули площадку. Сошников из-за травмы, а Радил был удален до конца матча.

«Не готов сказать, на сколько серьезно все у Сошникова. Есть повреждение, но слава богу, что глаз на месте. Будем надеяться, что все обойдется. Не скажу сейчас, сыграет ли он еще в серии», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА в овертайме обыграл московский «Спартак» со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме и повел в серии 1:0.