Махачева не раздражает сравнение с Нурмагомедовым

Российский боец UFC Ислам Махачев признался, что испытывает ответственность из-за разговоров о том, что он должен сменить Хабиба Нурмагомедова в качестве чемпиона в этой весовой категории.

«Ответственность однозначно есть. И мой тренер так считал, и сейчас все об этом говорят. Надеюсь, не подведу. Обо мне говорят преимущественно в связке с Хабибом, это ни в коем случае не раздражает. Когда о тебе говорят в связке с хорошим человеком, с чемпионом, почему это должно раздражать? Наоборот, только радует», — сказал Махачев «Чемпионату».

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 259, на котором Ислам Махачев сразится против Дрю Добера.

Ранее сообщалось, что Даниэль Кормье считает, что Махачев будет чемпионом UFC в легком весе.