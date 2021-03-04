Тренер академии Плющенко опроверг новость о возвращении к группе Тутберидзе

Наставник академии Евгения Плющенко Сергей Розанов опроверг новость о возвращении к работе в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

«Лживые новости», — написал специалист.

Напомним, что Розанов покинул школу «Самбо-70», где тренирует Тутберидзе, в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по ситуации с возможным возвращением действующей чемпионки Европы женском одиночном фигурном катании Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе будет принято 4 марта.