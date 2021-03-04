Траньков: мама Косторной изначально была против ухода от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном возвращении действующей чемпионки Европы Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Telesport.

По его словам, в подобном переходе нет ничего заурядного, так как за рубежом считается нормальным переход от одного специалиста к другому.

«Если Этери Георгиевна будет готова принять ее обратно, значит и для нее эта ситуация нормальна. Из инсайдерской информации слышал, что мама Косторной изначально была против ухода от Тутберидзе», — сказал Траньков.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о возможном возвращении Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.