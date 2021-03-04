Шайба Михеева помогла «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» .

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Вильям Нюландер, Зак Хайман, Илья Михеев и Джимми Веси, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Райан Нюджент-Хопкинс.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон».