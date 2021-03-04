Опубликовано видео попытки игрока «Бостона» вызвать на драку Овечкина

Форвард «Бостон Брюинз» Трент Фредерик пытался спровоцировать на драку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео опубликовано на странице журналиста Конора Райана в Twitter.

В одном из эпизодов встречи американец поставил нападающему столичного клуба подножку, в результате которой россиянин упал и врезался в борт. После между хоккеистами завязалась перепалка. Фредерик схватил оппонента за свитер и сбросил краги, вызывая Оввечкина на драку, однако капитан «Вашингтона» не отреагировал на вызов.

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Кэпиталз». В составе победителей отличились Ларс Эллер и Якуб Врана.

Ранее сообщалось, что Овечкин ударил Фредерика клюшкой в пах.