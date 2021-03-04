Олимпийский чемпион предложил Большунову отказаться от эстафеты

Олимпийский чемпион Владимир Смирнов посоветовал российскому лыжнику Александру Большунову отказаться от участия в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По словам экс-спортсмена, у российской сборной сильная мужская команда, которая способна бороться за медали в любом составе. Смирнов считает, что Большунову следует отдохнуть и сконцентрироваться на марафоне.

«Это его гонка. Думаю, ему есть смысл поставить все именно на марафон. Будь я на месте Большунова, отказался бы от эстафеты – отдохнул и сконцентрировался на последней гонке», — цитирует Смирнова «Чемпионат.com».

Мужская эстафета пройдет 5 марта. Мужской марафон запланирован на 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Большунова в индивидуальной гонке.