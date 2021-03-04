Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о возможном возвращении победительницы первенства Европы Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«Считаю, это решение самого спортсмена. Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у нее будут на то свои действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алену в данном случае нельзя», — цитирует Навку RT.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее эксперт усомнился в способности Косторной влиться в группу Тутберидзе.