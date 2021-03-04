Жулин высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о возможном возвращении чемпионки Европы Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

«Алена Косторная скатилась от чемпионки Европы до человека, который никуда не попадает в состав. Этери Тутберидзе зарекомендовала себя как лучший тренер в женском одиночном катании на планете. Если Косторная не закатается у Тутберидзе, значит, больше нигде не закатается», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе.