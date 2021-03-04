Российская лыжница об эстафете: думала — умру, но постараюсь не отстать

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги своего выступления в эстафете на чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. 26-летняя спортсменка бежала на втором этапе, по итогам которого уступила норвежке Хейди Венг 2,6 секунды.

«Изначально была тактика бежать впереди, и я ее придерживалась. Сидеть за спинами было совсем не вариантом, потому что знала, какие сильные этапы были впереди у остальных. В конце подвисла, думала: «Умру, но постараюсь не отставать». На последнем подъеме Венг стала выдавать спринт, где я была уже на бровях. Я не ориентировалась на нее, отключилась и старалась бороться в своем темпе, вообще не думала про нее», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российская женская сборная завоевала серебро в эстафете. Победу одержали норвежки.

В программе турнира осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.