В команде Мазепина ответили на слухи о санкциях из-за болида с российским триколором

Руководитель американской команды «Хаас», выступающей в «Формуле-1», Гюнтер Штайнер внес ясность в ситуации с использованием в новом сезоне болида, который был выполнен в цветах российского триколора. По словам менеджера, команде, за которую будет выступать отечественный пилот Никита Мазепин, не грозят санкции от Спортивного арбитражного суда (CAS), в декабре 2020 года запретившего россиянам использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Никаких запретов мы не обходили, ведь эта ливрея была придумана еще до обвинительного вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA). Да, мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но эти цвета можно использовать в ливрее. Тем более флаг используем мы — американская команда, — а не спортсмен», — цитирует Штайнера RaceFans.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация одобрила болид с российским флагом.