«Кроме как драться, ничего не может»: Емельяненко высказался о Хабибе

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о будущем действующего чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 39-летний тяжеловес предположил, что Нурмагомедов проведет еще один бой.

«Кроме как драться, он больше ничего не может делать. Это его стихия, Хабиб чемпион и должен продолжать свою спортивную карьеру», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254 и в третий раз защитил чемпионский титул. После боя 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры, оставшись после 29 поединков в MMA непобежденным бойцом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов выступит секундантом Ислама Махачева на турнире UFC 259.