Арбитр матча КХЛ потерял сознание во время игры, его унесли на носилках

Второй матч 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом» был приостановлен из-за чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале третьего периода из-за травмы, полученной в результате опасного фола со стороны нападающего гостей Алексея Макеева, лед был вынужден покинуть форвард «ястребов» Клим Костин. В этот момент, перед тем как озвучить меру наказания для Макеева, один из линейных судей, Юрий Иванов, потерял сознание и упал на лед. Перед падением рефери пытался удержаться за бортик, но в итоге не смог удержаться на ногах. В итоге медицинская бригада унесла судью с площадки на носилках, состояние его здоровья на данный момент является неизвестным.

Матч продолжился с одним линейным арбитром. На момент написания новости в матче, который проходит в Балашихе, «Авангард» обыгрывает «Автомобилист» со счетом 4:3.