ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в своей истории

Московский ЦСКА на выезде крупно проиграл турецкому «Анадолу Эфес» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Стамбуле завершилась победой хозяев площадки со счетом 100:70.

В составе победителей самым результативным стал Василье Мичич, который набрал 21 балл, совершив шесть подборов и сделав восемь передач. У красно-синих лучшим стал Торнике Шенгелии, собравший 14 очков при пяти подборах.

Данное поражение стало крупнейшим в истории армейцев. Предыдущий антирекорд московского клуба был зафиксирован в 2013 году, когда ЦСКА проиграл другой турецкой команде «Фенербахче» с разнице в 26 очков (60:86).

Следующий матч красно-синие проведут 11 марта и дома примут итальянский «Милан». В активе армейцев 18 побед при девяти поражениях.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур

«Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 100:70