«Эвертон» одолел «Вест Бромвич» и ворвался в топ-4 АПЛ

«Эвертон» на выезде одержал победу над «Вест Бромвичем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

Автором единственного забитого мяча стал бразильский форвард «синих» Ришарлисон, который отличился на 65-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 46 очков и поднялся на четвертой место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с 17-ю баллами остался на предпоследнем, 19-м месте.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур

«Вест Бромвич Альбион» (Вест Бромвич) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 0:1

Голы: 0:1 — Ришарлисон — 65