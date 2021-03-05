«Спартак» отреагировал на слова Хабиба о желании сыграть за команду

Московский «Спартак» отреагировал на слова российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о желании сыграть за красно-белых, передает Metaratings.ru.

Нурмагомедов в одном из своем интервью признался, что хотел бы сыграть за команду, при этом ему нужно около полугода тренировок. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не стал исключать такой возможности.

«Мы предлагали Хабибу приехать и поработать со «Спартаком» в Дубае, но не удалось совместить графики. Не исключаю, что все еще впереди. Мы ценим дружбу и партнерство с Хабибом», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» ответил «Спартаку» про продажу Норманна.