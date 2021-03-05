«Тампа» переиграла «Чикаго» в овертайме

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Чикаго Блэйхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя — 2:2, а вовертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Блейк Коулман за секунду до конца пятиминутки.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков по своим воротам из 37.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одолела «Детройт» благодаря шайбе Свечникова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэйхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 (ОТ)

1:0 — Карпентер (Хагель), 27:24;

2:0 — Дебринкэт (Кейн, Мёрфи), 34:04;

2:1 — Рутта (Киллорн, Хедман), 41:04;

2:2 — Стэмкос, 42:55;

2:3 — Блейк Коулман, 64:59.