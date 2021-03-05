«Тампа» переиграла «Чикаго» в овертайме

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
0:1
закончен
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
ЛиверпульЧелси
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
1:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
6:4
закончен
Динамо МСеверсталь
2:5
закончен
АвангардАвтомобилист
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
1:6
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:5
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
2:3
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
7:3
3 период
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
2:1
2 период
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Женщины. Эстафета
закончен
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
22:30
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
05:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
14:00
РоторХимки
16:30
РостовСочи
19:00
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
12:00
ЕнисейФакел
13:00
Краснодар-2Велес
14:00
ШинникОренбург
14:00
ВолгарьНижний Новгород
14:00
Крылья СоветовЧертаново
14:00
АланияИртыш
14:00
ТекстильщикТомь
15:00
Торпедо МЧайка
16:00
НефтехимикДинамо-Брянск
16:00
БалтикаСпартак-2
18:00
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
15:00
Олимпик ДШахтёр Д
18:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
15:30
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
18:00
Астон ВиллаВулверхэмптон
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
23:00
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
16:00
ЭльчеСевилья
18:15
КадисЭйбар
20:30
ОсасунаБарселона
23:00
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
17:00
УдинезеСассуоло
20:00
ЮвентусЛацио
22:45
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
17:30
Айнтрахт ФШтутгарт
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
17:30
Боруссия МБайер
17:30
БаварияБоруссия Д
20:30
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

Спортивные новости

«Тампа» переиграла «Чикаго» в овертайме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Чикаго Блэйхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя — 2:2, а вовертайме сильнее оказалась «Тампа». Победную шайбу забросил Блейк Коулман за секунду до конца пятиминутки.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков по своим воротам из 37.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одолела «Детройт» благодаря шайбе Свечникова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэйхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 (ОТ)
1:0 — Карпентер (Хагель), 27:24;
2:0 — Дебринкэт (Кейн, Мёрфи), 34:04;
2:1 — Рутта (Киллорн, Хедман), 41:04;
2:2 — Стэмкос, 42:55;
2:3 — Блейк Коулман, 64:59.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.