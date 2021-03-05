Гол Анисимова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари на арене «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-три оформил Диллон Дюбе, также отличились Бретт Ритчи, Шон Монахан, Джош Ливо и Дерек Райан. У гостей шайбы забросили Джош Норрис, Артем Анисимов и Райан Дзингел.

Для «Оттавы» это поражение стало третьим в последних четырех матчах регулярного чемпионата.



Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Чикаго Блэйхоукс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 7:3 (4:1, 1:0, 2:2)

1:0 — Ритчи (Райан, Андерссон) — 02:22

2:0 — Дюбе (Ткачук, Линдхольм) — 02:59

2:1 — Норрис (Браун, Ткачук) — 05:25

3:1 — Монахан — 11:56

4:1 — Ливо (Годро, Монахан) — 19:20

5:1 — Дюбе (Ткачук, Джордано) — 27:16

6:1 — Дюбе (Ткачук) — 41:17

6:2 — Анисимов (Бреннстрем, Норрис) — 42:21 (5x4)

6:3 — Дзингел – 46:00' (5x5) 7:3 Райан (Ритчи) — 47:05