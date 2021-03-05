Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере на «Роджерс Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джейк Виртанен, также отличился Бо Хорват. У гостей шайбу забросил Пьер Энгвалль.

Российский форвард «клиновых листьев» Илья Михеев провел на льду 11 минут 4 секунды, отметившись результативной передачей при показателе »+1».

«Торонто» прервало четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» переиграл «Оттаву Сенаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)