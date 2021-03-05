РФС объяснил скандальное решение по эпизоду с рукой Мозеса

Российский футбольный союз (РФС) объяснил решение экспертно-судейской комиссии по эпизоду с рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка страны против столичного «Динамо».

В организации отметили, что комиссия изучала эпизод с исходных данных записи телетрансляции.

«Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар. Аналогичный вывод сделал и один из создателей системы VAR, специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Также в РФС высказались о скандале с монтажом ролика, который был опубликован на официальном сайте. В видео сотрудник РФС наложил фотографию «Спорт-Экспресса» на кадр трансляции. В Сети заподозрили, что на снимке мяч был перемещен на другое место.

В РФС заявили, что опубликованный на сайте ролик не использовался комиссией для оценки эпизода. Также на странице организации была опубликована видеозапись, по которой проводился анализ спорного момента.

«В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-Экспресс», поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», — отмечается в заявлении.

Ранее монтажер РФС объяснил, почему изменил кадр в эпизоде с игрой рукой Мозеса.