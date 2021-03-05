Тедеско был готов подписать новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был готов подписать новый контракт с красно-белыми, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, специалист в разговоре с руководством клуба намекнул на семейные проблемы в Германии, однако дал понять, что готов продлить контракт, если зарплата будет увеличена с €1,5 млн до €2,5 млн за сезон.

Представители «Спартака» отказали Тедеско и предложили вернуться к переговорам в конце сезона. Однако немецкий тренер после матча с «Сочи» (0:1) заявил об уходе из команды после завершения текущего розыгрыша чемпионата России.

В поисках замены спортивный директор клуба Дмитрий Попов вел переговоры с Марселино Торалем и Леонардо Жардимом, однако первый отказался от предложения, а бывший наставник «Монако» запросил зарплату в размере €6 млн, что не устроило руководство.

После этого основным кандидатом на пост стал бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен, однако предложенный Поповым вариант не устроил руководство красно-белых. На этом поиск нового тренера для «Спартака» был временно завершен.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» на семь баллов.

Ранее в «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера.