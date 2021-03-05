Промес вспомнил, как испугался в московском метро

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как испугался в столичном метро.

«Когда я в первый и последний раз спустился в метро в Москве, не понимал ни слова по-русски, не мог прочитать указатели, мой водитель не брал трубку. Других номеров у меня не было, и я уехал в неправильную сторону и всерьез испугался!» — приводит слова нидерландца официальный сайт «Спартака».

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Ранее Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак».