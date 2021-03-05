«Манчестер Юнайтед» взял в кредит £60 млн

«Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере £60 млн из-за роста чистой задолженности команды во время пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

По информации издания, «красные дьяволы» взяли деньги по своей доступной кредитной линии на 200 млн для покрытия долга, который составляет £455,5 млн. В клубе отметили рост выручки на 2,6%, с £168,4 млн до £172,8 млн за последние три месяца 2020 года.

После 27 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сравнил пандемию коронавируса с временами Второй мировой войны.