Клебо поделился ожиданиями от борьбы с Большуновым на финише эстафеты

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Александром Большуновым на последнем этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В скиатлоне он показал, что ужасно силен на финише, так что это может быть хорошая дуэль. Нам просто нужно скрестить пальцы, чтобы хороший день был у меня, а я сделаю, что смогу», — цитирует Клебо Dagbladet.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о тяжелых погодных условиях на трассе в немецком Оберстдорфе.