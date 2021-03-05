Объявлены претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила претендентов на звание лучшего игрока в феврале. Список опубликован на официальном сайте турнира.

В число номинантов попали защитник лондонского «Фулхэма» Йоаким Андерсен (шесть матчей, одна передача), полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс (пять матчей, два гола и одна передача), защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу (пять матчей, два «сухих матча»), хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (пять матчей, четыре года и три передачи), полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (пять матчей, четыре гола и одна передача), хавбек лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард (пять матчей, три гола и одна передача), полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш (пять матчей, три гола и одна передача) и хавбек «Лидс Юнайтед» Рафинья (шесть матчей, два гола и одна передача).

После 27 туров АПЛ в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», в активе которого 65 очков.

Ранее были определены лучшие игроки 26-го тура Английской премьер-лиги.