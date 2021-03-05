Семин жестко ответил на критику со стороны Широкова

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин жестко ответил на критику со стороны экс-футболиста петербургского «Зенита» Романа Широкова.

Напомним, что бывший игрок обвинил специалиста в отсутствии пользы для «железнодорожников» во время работы в клубе.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен человек и его мнение, вот и все.

Его слова я не читал и даже не собираюсь», — заявил Семин в интервью Sport24.

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