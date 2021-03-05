Червоткин прокомментировал итоги первого этапа эстафеты на ЧМ-2021

Россиянин Алексей Червоткин прокомментировал итоги первого этапа эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года в Оберстдорфе.

По его словам, он не смог до конца выполнить тренерскую установку.

«Не смог встать за кем-то в группе, как изначально говорили тренеры. Они говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Понимал, что погодные условия тяжелые и мы можем прийти большой группой на финиш. Но так как у меня не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, решил немного дернуться, чтоб не накатили.

Лыжи работали хорошо — спасибо сервисменам», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.



Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Александром Большуновым на последнем этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.