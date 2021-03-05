Губерниев оценил Большунова выше Клебо

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, норвежская сборная является сильнейшей на планете, поэтому второе место для россиянин можно считать хорошим результатом.

Также Губерниев отметил, что Большунов с точки зрения лыжного таланта находится выше Клебо, так как представляется более универсальным лыжником, чем его скандинавский коллега.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала итоги мужской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.