Резцова похвалила Клебо за победу в мужской эстафете на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала итоги мужской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, норвежец Йоханнес Клебо доказал, что российским атлетам, помимо силы и воли, необходимо демонстрировать интеллект на дистанции.

«Он, как всегда, обманом отодвинул Сашу на второе место, специально подождав его на финише. Клебо не в первый раз так действует. Ему это свойственно, он — прирожденный тактик.

Саша должен был такое предполагать, но, наверное, понадеялся на русский авось», — сказала Резцова.

Ранее Йоханнес Клебо рассказал, как опередил Александра Большунова в лыжной эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.