Рублев сыграет против Циципаса в полуфинале турнира АТР в Роттердаме

Жереми Шарди проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты и завершилась в трех сетах — 6:7, 7:6, 4:6.

Российский спортсмен в полуфинале сразится с греком Стефаном Циципасом, который в игре 1/4 финала оказался сильнее другого представителя России Карена Хачанова.

Ранее сообщалось, что на турнире ATP-500 в Роттердаме российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть первый круг, сенсационно уступив сербу Душану Лайовичу.