«Ливерпуль» проявляет интерес к Кулибали

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.
В сентябре прошлого года мерсисайдцы уже интересовались сенегальцем и пытались его уговорить перебраться на «Энфилд».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кулибали провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) скорректировал правила игры рукой.
TRUE ✅ @LFC is interested in @kkoulibaly26 pic.twitter.com/DZ2wSHXHvz— Christian Falk (@cfbayern) March 5, 2021