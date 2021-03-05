Россиянин Махачев сделал вес перед боем против Добера на турнире UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Ислам Махачев уложился в вес перед поединком против Дрю Добера на турнире под номером 259.

Масса российского спортсмена составила 70,7 кг, его оппонент весит столько же.

Поединок между атлетами пройдет в ночь на 7 марта мск в Лас-Вегасе. Для Махачева предстоящий поединок станет 20-м в профессиональной карьере; в 18 из них он сумел одолеть своих соперников.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев заявил об интересе к поединку против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.