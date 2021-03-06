Тренер сборной Норвегии объяснил, в чем Клебо превосходит Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум объяснил, в чем Йоханнес Клебо превосходит россиянина Александра Большунова.

«Разница в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Большунов — один из лучших в мире, но здесь он становится статистом. Йоханнес настолько силен в этом компоненте, что никто не в силах противостоять ему, если у него получается ускориться», — приводит слова Носсума TV 2.

Перед заключительным этапом гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе норвежская сборная опережала Россию с отрывом в полминуты. Большунову удалось догнать Клебо, однако на последнем подъеме трассы норвежец вырвался вперед и принес своей национальной команде золото. Российская сборная заняла второе место.

Ранее Клебо дал ироничный совет Большунову.