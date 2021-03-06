Лыжник Якимушкин извинился за свое выступление в эстафете на ЧМ

Российский лыжник Иван Якимушкин извинился за свое выступление в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

После первого этапа российская команда усилиями Алексея Червоткина сумела убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин упустил преимущество и опустился на шестое место.

«Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга, хотя старался изо всех сил. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения. Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 километров», — цитирует Якимушкина ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После десяти гонок россияне завоевали три награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте. Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева взяли серебро в эстафете. В мужской эстафете Червоткин, Якимушкин, Артем Мальцев и Большунов заняли второе место.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков оценил выступление сборной России в эстафете.