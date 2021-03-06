«Только глупый человек может сказать, что во всем виноват Путин»: Турсунов заговорил о политике

Обладатель Кубка Дэвиса и победитель 14 турниров ATP Дмитрий Турсунов высказался о текущей общественно-политической ситуации в России.

«Очень много недопонимания из-за того, что ты по-другому воспринимаешь мир. Мол, мы крутые, а американцы дебилы. Американцы думают ровно наоборот. Я реально сталкивался с людьми, которые считают, что нужно строить бункеры и ждать от России ядерной боеголовки. А в России считают, что Америка во всем виновата. только человек недалекого ума может сказать, мол, Путин во всем виноват, или Трамп, или Меркель», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.ru.

Сам Турсунов летает в США по делам, а вот его жена с дочерью живут в Америке постоянно.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова вошла в топ-10 богатейших россиянок, заработавших состояние самостоятельно.