Япония не позволит иностранцам приехать на Олимпиаду

Организаторы Олимпиады в Токио намерены запретить иностранным болельщикам посетить Игры, об этом сообщает Kyodo News.

«В настоящее время Япония не позволяет иностранцам въезжать в страну. Им разрешат, как только ситуация улучшится. Я не думаю, что ситуация быстро улучшится до такой степени, что мы сможем их принять», — сказал генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тоширо Муто.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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