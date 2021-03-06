«Я за Яна»: Дзюба поддержал бойца MMA перед титульным боем

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в инстаграме выразил поддержку российскому бойцу UFC Петру Яну в преддверии поединка с Алджамейном Стерлингом. Бой 28-летнего Яна и 31-летнего Стерлинга пройдет 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259. Ориентировочное время начала боя — 6:30 мск. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым на данный момент владеет Ян.

На своей странице в Instagram Дзюба выложил постер, на котором изображен Петр Ян и подпись: «Я за Яна».

Накануне Петр Ян и Алджамейн Стерлинг провели битву взглядов перед поединком. Во время церемонии спортсмены также обменялись репликами.

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