Кокорин получил травму и не сыграет за «Фиорентину» в ближайшем матче

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин выбыл из основного состава команды. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Причиной этого стала травма, которую получил 29-летний форвард. Отмечается, что у Кокорина обнаружено повреждение прямой мышцы левого бедра. Из-за этого россиянин не сможет принять участие в матча 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой», который состоится 7 марта во Флоренции. В ближайшее время Кокорин пройдет дополнительное обследование, по итогам которого ему будет определен курс восстановления.

В «Фиорентину» Кокорин перешел из московского «Спартака» в январе 2021 года. За свою новую команду он провел три неполных матча, не сумев отметиться результативными действиями. Ранее главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли на фоне критики в адрес россиянина посоветовал снизить ожидания в отношении футболиста.