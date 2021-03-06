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Спортивные новости

«Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью» и повело в серии плей-офф

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Московское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над череповецкой «Северсталью» в третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой бело-голубых в овертайме со счетом 2:1.

У хозяев льда единственным голом отметился Якоб Берглунд, который открыл счет в третьем периоде.

Отыгрался за «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, забросивший спасительную шайбу за три секунды до финальной сирены. В овертайме победу бело-голубым принес гол Оскара Линдберга.

Благодаря этой победе подопечные Владимира Крикунова повели в серии со счетом 2-1. Четвертый матч также пройдет в Череповце 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 3-й матч
«Северсталь» (Череповец, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
1:0 — Берглунд (Морозов, Лишка) — 47:40
1:1 — Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев) — 59:57
1:2 — Тарасов (Миронов) — 79:34

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