Упавшая в масс-старте россиянка рассказала о степени серьезности своей травмы

Российская лыжница Яна Кирпиченко поделилась подробностями инцидента, произошедшего в масс-старте на 30 км в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.

В последней трети дистанции россиянка допустила падение. Менее чем за 10 км до финиша спортсменка упала на спуске, после чего врезалась в отбойник. До падения россиянка бежала восьмой и претендовала на попадание на пьедестал, однако в итоге лыжница финишировала 12-й, уступив лидеру более четырех минут.

«Падение меня немножко выбило, я поняла, что не смогу догнать впереди идущую группу, а второе падение меня окончательно выбило. Я ударилась, но главное — кости целы, остальное пройдет. Ударила ногу, руку, живот, но ничего страшного», — цитирует Кирпиченко РИА «Новости».

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.