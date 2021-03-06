Косторная может исполнить на шоу Тутберидзе программу, от которой отказалась, уходя к Плющенко

Российская фигуристка Алена Косторная, возобновившая тренировки в группе Этери Тутберидзе, может выступить на шоу наставницы под названием «Чемпионы на льду».

Как сообщила в эфире Первого канала корреспондент Ольга Паутова, Косторная может исполнить произвольную программу под композицию «Lovely» Билли Айлиш.

Этот номер фигуристке поставил один из тренеров и главный хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз летом 2020 года, однако вскоре спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко и отказалась от этой программы.

Шоу Тутберидзе состоится 6 апреля в Москве.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.