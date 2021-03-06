Бестемьянова: Косторная должна быть счастлива, что Тутберидзе приняла ее обратно

Олимпийская чемпионка — 1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о решении фигуристки Алены Косторной покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе. По словам специалистки, спортсменке повезло, что ее приняли обратно.

«Для желающей вернуться Алены это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась ее принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось. Если Этери Георгиевна взялась, значит она что-то видит и знает, что делать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему согласилась принять Косторную.