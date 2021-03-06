Бестемьянова: Косторная должна быть счастлива, что Тутберидзе приняла ее обратно

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
0:0
закончен
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ЛокомотивЙокерит
5:0
закончен
ЦСКАСпартак
5:1
закончен
Ак БарсТорпедо
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
5:1
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
4:3 (Б)
закончен
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:2 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
2:3 (ОТ)
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
4:5 (ОТ)
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Эстафета, мужчины
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
2:0
закончен
РоторХимки
0:0
закончен
РостовСочи
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
1:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
0:2
закончен
Астон ВиллаВулверхэмптон
0:0
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:0
1 тайм
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
2:1
закончен
ЭльчеСевилья
2:1
закончен
КадисЭйбар
1:0
закончен
ОсасунаБарселона
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
2:1
закончен
Айнтрахт ФШтутгарт
1:1
закончен
ФрайбургРБ Лейпциг
0:3
закончен
ХоффенхаймВольфсбург
2:1
закончен
Боруссия МБайер
0:1
закончен
БаварияБоруссия Д
4:2
закончен
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
1:1
закончен
ЕнисейФакел
1:3
закончен
Краснодар-2Велес
2:1
закончен
ШинникОренбург
1:4
закончен
ВолгарьНижний Новгород
1:1
закончен
Крылья СоветовЧертаново
5:0
закончен
АланияИртыш
1:0
закончен
ТекстильщикТомь
1:1
закончен
Торпедо МЧайка
1:2
закончен
НефтехимикДинамо-Брянск
5:1
закончен
БалтикаСпартак-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
0:1
закончен
Олимпик ДШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
1:1
закончен
УдинезеСассуоло
2:0
закончен
ЮвентусЛацио
1:1
1 тайм
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
АвтомобилистАвангард
2:1
закончен
СеверстальДинамо М
1:2 (ОТ)
закончен
Динамо МнСКА
3:4 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
2:5
3 период
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
4:3
3 период
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
1:3
2 период
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Лыжный спорт / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Масс-старт 30 км
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Спринт
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралУфа
14:00
Динамо МТамбов
16:30
Спартак МКраснодар
19:00
Италия / Серия А
РомаДженоа
14:30
КротонеТорино
17:00
ФиорентинаПарма
17:00
ВеронаМилан
17:00
СампдорияКальяри
20:00
НаполиБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
15:00
ЛиверпульФулхэм
17:00
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
19:30
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
22:15
Украина / Премьер-лига
Динамо КМинай
15:00
ЗаряЛьвов
18:00
ИнгулецКолос
20:30
Испания / Примера
УэскаСельта
16:00
Атлетико МРеал Мадрид
18:15
Реал СосьедадЛеванте
20:30
Атлетик БГранада
23:00
Германия / Бундеслига
КёльнВердер
17:30
АрминияУнион
20:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
14:30
ЙокеритЛокомотив
17:00
СпартакЦСКА
17:00
ТорпедоАк Барс
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
20:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
22:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
03:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:30
Единая лига ВТБ
ЦСКА Цмоки-Минск
14:00
Нижний Новгород Астана
16:00
Калев Автодор
18:00
Развернуть

Спортивные новости

Бестемьянова: Косторная должна быть счастлива, что Тутберидзе приняла ее обратно

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийская чемпионка — 1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о решении фигуристки Алены Косторной покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе. По словам специалистки, спортсменке повезло, что ее приняли обратно.

«Для желающей вернуться Алены это большое счастье, что Этери Георгиевна согласилась ее принять обратно. Все мы помним, что эта фигуристка как-то скандально уходила, обижала своего тренера, и дай бог, чтобы у них все получилось. Если Этери Георгиевна взялась, значит она что-то видит и знает, что делать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему согласилась принять Косторную.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.