Наставник «Эвертона» сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, передает Sky Sports.

Тренер выбрал Роналду, которого тренировал с 2013 по 2015 год, когда возглавлял мадридский «Реал». Он подчернил, что футболист всегда отличался серьезным и профессиональным подходом к делу.

«Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в «Реале» на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» одолел «Вест Бромвич» и ворвался в топ-4 АПЛ.