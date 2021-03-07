Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим игроком команды в феврале.
Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте туринского клуба. В феврале Роналду принял участие в семи поединках, где стал автором шести голов.
Примечательно, что форвард также становился лучшим игроком месяца в ноябре и декабре.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» оказался сильнее «Лацио» в матче Серии А.
�� @Cristiano �� #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di febbraio! https://t.co/X1GwMO23zv pic.twitter.com/JwE3V8TCv2— JuventusFC (@juventusfc) March 6, 2021