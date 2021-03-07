Петр Ян лишился титула чемпиона UFC

Российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.



Обладатель пояса в легчайшем весе проводил в Лас-Вегасе первую защиту в поединке против Алджамейна Стерлинга. По ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

Из-за последовавшей дисквалификации россиянина новым чемпионом в легчайшем весе стал Стерлинг, который демонстративно отбросил чемпионский пояс после награждения.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259.