Петр Ян лишился титула чемпиона UFC

Российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.
Обладатель пояса в легчайшем весе проводил в Лас-Вегасе первую защиту в поединке против Алджамейна Стерлинга. По ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.
Из-за последовавшей дисквалификации россиянина новым чемпионом в легчайшем весе стал Стерлинг, который демонстративно отбросил чемпионский пояс после награждения.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее сообщалось, что Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259.