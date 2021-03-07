Секундант Яна опроверг информацию о совете бить коленом

Денис Лаврентьев, секундант бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, опроверг информацию о совете бить коленом в голову Алджамейну Стерлингу по ходу четвертого раунда титульного поединка на турнире в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, два тренера кричали по-английски: «Just punch», что в переводе означает «Только бей!»

«Не знаю, откуда появилась эта дезинформация, что кто-то из угла крикнул: «Бей коленом». Такого не было! Никто не упоминал колено вообще.

Не знаю, откуда это пошло вообще. Мы не можем понять этого», — сказал Лаврентьев.

Ранее Александр Шлеменко высказался на тему возможного реванша между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом